İbrahim Kalın, Erdoğan'dan iki gün önce "maske satışı gündemimizde yok" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün (4 Mayıs) yeni tip Koronavirüs için alınan yeni önlemleri açıkladığı konuşmasında “Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek, halkımızı mağdur edebilecek girişimlerin de önünü keseceğiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 2 gün önce (2 Mayıs) maskenin ücretli satışının gündemlerinde olmadığını söylemişti. Kalın, maske satışına bu şekilde ücretsiz devam edileceğini de söylemişti.

Bu ayrıntıyı gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Erdoğan ve Kalın'ın açıklamalarının olduğu videoyu paylaştı ve“Maske beceriksizliği: Erdoğan ve Sözcüsü 2 günde birbirini yalanladı” notunu düştü.