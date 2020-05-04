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'İbrahim Gökçek yaşasın' diyen HDP'li vekiller, Grup Yorum şarkısı söyledi

04 Mayıs 2020 18:24

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in taleplerinin kabul edilmesini isteyen HDP milletvekilleri, Grup Yorum'un "Gel Ki Şafaklar Tutuşsun" şarkısını söyledi.

322 gündür ölüm orucu direnişinde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in taleplerinin kabul edilmesini isteyen HDP Milletvekilleri, gruba ait olan"Gel Ki Şafaklar Tutuşsun" şarkısını söyledi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Gökçek'in taleplerinin açık ve net olduğunu vurgulayarak, "Konser yapmak istiyorlar, bu konser için tarih ve yer belirlenmesini istiyor. İkincisi tutuklu olan 3 Grup Yorum üyesinin bırakılması. Bu talepler karşılansın, İbrahim Gökçek yaşasın" dedi.

HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Serpil Kemalbay, Nuran İmir, Hüda Kaya, Murat Çepni, Grup Yorum için "Gel Ki Şafaklar Tutuşsun" şarkısını yorumladı.

Öte yandan 322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek'e destek olmak için sosyal medyada #ibrahimÖlüyorYaşat etiketi açıldı. Çok sayıda kullanıcı bu etiket altında Gökçek için destek mesajları atıyor. 

İbrahim Gökçek gibi ölüm orucu eylemi yapan Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybetmişti. 

Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetmişti.

 

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