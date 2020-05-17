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İbrahim Gökçek’in defnedildiği ilçenin belediye başkanı: Defnedilen şahıs buralıdır; Belediyeler nüfus kaydı bulunanlara mezar hizmeti vermekle yükümlüdür

17 Mayıs 2020 10:59

Ölüm orucunu sonlandırdığı süreçte kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in defnedildiği ilçe olan Kayseri'nin Talas ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gökçek’in Talas’a defnedilmesi konusunda açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen açıklamada sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, "Buraya defnedilen şahsın kendisi Talaslı. Annesi de babası da Talas’ın yerlisi. Talas’ta doğup büyümüş. Cenazesi devletin güvenlik güçleriyle ve araçlarıyla İstanbul’dan Talas’a getirilmiş. Belediyeler, beldesinde yaşayanlara veya nüfus kaydı bulunanlara mezar hizmeti vermekle yükümlüdür" dedi.

"Bunun dışında bilgi kirliliği olarak ortalarda dolaşan ‘Başka yerliydi, filan yere gidecekti ama Talas’ta kabul edildi Hatta belediye başkanı bunu Talas’a getirdi’ gibi sözlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur" diyen Yalçın, "Van’da görev yaparken teröristlerle 2 yıl birebir, dişe diş mücadele etmiş birisiyim. Bu laf bana ağır gelir, bu laf kul hakkıdır. Ramazan günü bu laf hiç yerini bulmayan laftır. Provokasyon oluşturup milleti sokağa dökmek isteyenler devletin ilgili birimlerinin takibindedir. Bizim kargaşaya ayıracak zamanımız yoktur. Devlet, kanunlarla herkesin görev ve yetkisini belirlemiştir. Biz de ona göre iş ve işlem yaparız" diye konuştu. 

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