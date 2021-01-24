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İbo Show'daki Mehmet Ali Erbil özel röportajında İbrahim Tatlıses'in gözyaşları...

Programın ikinci bölümünde Mehmet Ali Erbil özel röportajı vardı

24 Ocak 2021 10:37

Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümünde, Mehmet Ali Erbil ile özel röportaj da yer aldı. Erbil, röportaja 'Seninle benim kadar kimsenin hatırı yoktur insanlarda' sözleri ile başladı. İkilinin sohbeti sırasında duygusal anlar da yaşandı. İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Erbil, günlerinin nasıl geçtiğini de eski dostu İbrahim Tatlıses'e anlattı.

İbo Show'un ilk bölümde konukları arasında Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay yer aldı. 

Programın ikinci bölümünde Mehmet Ali Erbil özel röportajı vardı. 'Seninle benim kadar kimsenin hatırı yoktur insanlarda' sözleri başlayan röportajda Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses, eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken göz yaşlarını tutamadı. Mehmet Ali Erbil Koronavirüs'ten dolayı dışarı çıkmadığını genelde evde olduğunu söyledi.

İbrahim Tatlıses'in 8. çocuğu istediğini söylemesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in 'Bende 3 tane çocuk mu vardı?' sorusu güldürdü.

Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

Şimdilerde de sık sık kontrolleri yapılan ve günden güne iyileşen Erbil, "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" demişti.

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