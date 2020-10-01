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İbo Show ekranlara dönüyor; işte ilk konukları

İbrahim Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi

01 Ekim 2020 11:05

Yıllar önce geçirdiği kaza nedeniyle tedavi gören İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programını yeniden sunmaya başlayacak. Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi.

Geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show programı ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İbo Show'un provaları başlarken, İmparator'un konuk edeceği ilk isimler de belli oldu.

Açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacak

TV100'ün haberine göre; aralarında Tarkan ve Sezen Aksu'nun da olduğu dev isimleri konuk almak isteyen Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi.

9 yıl sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde fragman çekimleri için kamera karşısına geçti. İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.

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