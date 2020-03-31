Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi önünde yapacakları basın açıklamasıyla sorunlarını ve taleplerini dile getirmek isteyen sağlıkçılara polis müdahalede bulundu. 5 kişi gözaltına alındı.

Eylemde, maske ve eldiven takılarak önlem alınırken, sosyal mesafe de korundu. Ancak polis Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ni gerekçe göstererek açıklamayı engelledi ve sağlık emekçilerini hastane içine soktu. Bu sırada küçük çaplı bir arbede yaşandı ve bir kişi polis memurları tarafından gözaltına alınmak istendi. Emniyet amirinin uyarısıyla gözaltına alınmak istenen kişi bırakıldı.

İlerleyen dakikalarda gerginlik arttı ve 5 kişi gözaltına alındı.

Buna karşın Devrimci Sağlık İş Yönetim Kurulu Üyesi ve gözaltına alınanlar taleplerini gözaltı aracından duyurdu;

Açıklamada; "Temizlik işçisi, hasta bakıcısı ve diğer sağlık işçileri 'Sağlık İş Kolu'nda gözükmekleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerden yararlanamıyor. Bu arkadaşlarımız ayrımcılığa uğruyor. Ayrımcılıkla virüsü yenemezsiniz" dedi.

Hastane önüne 2 otobüs çevik kuvvet hastane çevresinde konuşlandırıldı. Polis amiri, memurları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. Polisler maske ve eldiven taktı.

Açıklamada koronavirüse karşı tıbbi sekreter, hasta bakici, temizlik personelleri gibi taşeron işçi kadrosundakilerinde taleplerinin karşılanması istenecekti.

Kaynak: Anka