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İBB'den İstanbul videosu: Sevdamsın İstanbul

15 Ocak 2019 20:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Sevdamsın İstanbul" başlığıyla bir video hazırladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda İstanbul'da yapılan hizmetler anlatıldı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İBB'nin hazırladığı videoda kullanılan yeşil alan görüntülerinin 25 dolar karşılığında satın alındığını söyledi. Kaftancıoğlu, "İBB'nin reklamında kullanılan yeşil alan 25 dolar karşılığında stoklardan satın almış. Ak dedikleri rant sevdaları İstanbul'u bu hale getirdi" yazdı. Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı videoyu da paylaştı.

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