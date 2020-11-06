İBB zabıta ekipleri ile AKP'li Fatih Belediyesi zabıtası arasında kavga çıktı: Ben Ekrem İmamoğlu’nu tanımam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile yönetimi AKP’de bulunan Fatih Belediyesi arasında bir süredir yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

İBB zabıta ekipleri İSPARK alanına tabela asmak için geldiklerinde, AKP’li Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştılar.

Fatih Camii’nin Cenaze Kapısı’nın önünde bulunan alan bir süredir Fatih Kuran Kursu tarafından otopark olarak işletiliyordu. Ancak İBB’nin kararıyla bu alanın İSPARK olarak kullanılmasının önü açıldı.

İBB ekipleri dün öğle saatlerinde Fatih Camii’ne gelerek alana İSPARK tabelası asmak istedi ancak Fatih Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Yaşanan tartışmada Fatih Belediyesi, buranın kültürel etkinliklerin de yapılacağı bir alan olması için çalıştıklarını kaydetti. Yetkinin kendilerinde olduğunu söyleyen bir Fatih Belediyesi çalışanı, “Ben Ekrem İmamoğlu’nu tanımam, Ergün Turan’ı (Fatih Belediye Başkanı) tanırım” dedi.

Kaynak: abcgazetesi