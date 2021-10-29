İBB: 'Yuvamız İstanbul' kreşlerinde Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından 'Yuvamız İstanbul' kreşlerindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gösteren bir video yayınlandı. Paylaşıma "Çocuklar, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlandı, #Yuvamızİstanbul kreşlerinde Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşandı" notu düşüldü.

Videoda ifadelerine yer verilen İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül, "Bizim en büyük amacımız ve en büyük mutluluğumuz çocuklarımızı buradan mezun ederken Cumhuriyetimizin değerlerini benimseyerek aramızdan ayrılmaları" diye konuştu.