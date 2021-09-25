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İBB: Yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz, İstanbul taksi için el kaldırıyor

"Yetersiz taksi sayısından, İstanbullunun eli havada"

25 Eylül 2021 14:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İstanbul taksi için el kaldırıyor" sloganıyla UKOME toplantısında yeni taksi modelini 9. kez sunacağını açıkladı.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da devam eden taksi problemi nedeniyle UKOME toplantısına yeni taksi modelini sunacaklarını açıkladı.
 
Kararı sosyal medyadan yayınladığı videoyla duyuran İBB, "Taksiler İstanbul'da 1990'lardan beri aynı sayıda. Yetersiz taksi sayısından, İstanbullunun eli havada. Şehrimizin taksi sorununu çözmek için, UKOME toplantısında yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz. İstanbul taksi için el kaldırıyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir BelediyesitaksiUKOME toplantısıTEKLİF

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