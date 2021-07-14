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İBB’ye ait “500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz” adlı etkinlik otobüsü AKP’li Zeytinburnu Belediyesi tarafından kaldırıldı

Zeytinburnu Belediyesi: Çocuklarımızın üzülmesinin sebebi bu iş bilmezlik

14 Temmuz 2021 18:04

AKP'li Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin '500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz' adlı etkinlik otobüsünü bulunduğu alandan kaldırdı.

Zeytinburnu Belediyesi etkinlik için izin alınmadığı gerekçesiyle çocukları alandan çıkardı, etkinliğe ait malzemeleri de topladı. 

ZeytinBurnu Belediyesi konuya ilişkin olarak, "Belediyemize ait alanlardaki etkinlikler için izin alınması gerekmektedir. Bütün kurumlar için geçerli olan bu durum çok iyi bilindiği hâlde, daha önce araç girmemiş bir yeşil alana otobüs çekilmesinde iyi niyet göremiyoruz. Çocuklarımızın üzülmesinin sebebi bu iş bilmezliktir." açıklamasını yaptı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Sebep? Siyasi hırs uğruna bari çocuklara kıymayın diyeceğim ama nafile.. Vatandaşı görmeyen, şuradaki çocukların mutluluğunu hissedemeyen bir anlayışın tezahürü bu davranış Bu anlayıştan hep birlikte kurtulacağız hem de çok yakında" paylaşımını yaptı. 

İBB500İGkütüphaneAKPZeytinburnu Belediyesi

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