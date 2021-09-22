İBB, Validebağ Korusu'nda nöbet tutan vatandaşlara mobil büfe gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Anadolu Yakası'ndaki en büyük ikinci yeşil alan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na bu sabah saatlerinde iş makineleriyle girmesinin ardından bölgede nöbet tutmaya başlayan vatandaşlara mobil büfe gönderdi. Gıda ve su yardımı için gönderilen araç, dakikalarca içeri alınmadı.

Anadolu Yakası'nda yer alan ve 130 kuş türüne ev sahipliği yapan 354 bin metrekarelik Validebağ Korusu'na bu sabah saat 05:00 sıralarında AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne ait iş makineleri geldi.

Üsküdar Belediyesi ekipleri, korunun girişine moloz ve kum döktü. Birinci derece doğal sit alanı olan koruya sahip çıkan yurttaşlar, belediyenin çalışmalarına tepki gösterdi. Moloz ve kum dökülmesine izin vermeyen yurttaşlar ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

Mobil büfenin koruya girişi bir süre engellendi

İBB, Validebağ Korusu'nu korumak için nöbet tutan yurttaşlara gıda ve su yardımı yapmak amacıyla mobil büfe gönderdi. Ancak korunun güvenlik personeli, İBB’nin mobil büfesinin içeri girmesini bir süre engelledi. Bu arada, kapıların kapatılması dolayısıyla Validebağ Korusu için nöbet tutan vatandaşlara destek amacıyla gelen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da tekerlekli sandalyesiyle koru içerisinde mahsur kaldı. Piroğlu, "Burada hukuk tanımazlığın doruklarından birini yaşıyoruz. Üsküdar Belediyesi, İBB'ye kapıyı kilitledi. Yani bir kamu aracının kamu arazisine girişini yasaklıyor. İkincisi; ben engelli bir milletvekiliyim, bu kapıdan girdim. Kapıyı kilitlemiş, ben dışarı çıkamıyorum" dedi.

Milletvekili ve vatandaşların itirazları ve uzun tartışmaların ardından güvenlik görevlileri kapıyı açtı ve İBB'nin mobil büfesi koru alanına girerek saatlerdir yerlerinden ayrılmadan nöbet tutan vatandaşlara içme suyu, çay ve gıda desteği sağladı.