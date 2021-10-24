İBB: Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor, 3D beton yazıcı teknolojisini kullanarak bina inşa ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından, 3D beton yazıcı ile yapılan binanın videosu paylaşılarak "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor, 3D beton yazıcı teknolojisini kullanarak bina inşa ediyoruz" notu düşüldü.

İBB'nin sosyal medya hesaplarından 3D beton yazıcı kullanılarak yapılan bir binanın görüntüsü paylaşıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer alarak "Gurur duyuyoruz" dediği teknolojinin videosuna "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor, 3D beton yazıcı teknolojisini kullanarak bina inşa ediyoruz" " notu düşüldü.