İBB tarafından Ayancık'a yardım için gönderilen jeneratör yüklü kamyon yandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sel afeti yaşayan Sinop’un Ayancık ilçesine yardım için gönderilen jeneratör yüklü kamyon, Kastamonu-Ilgaz karayolu üzerinde Bostan köyü mevkiinde motorun alev alması sonucu yandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sel afeti yaşayan Sinop’un Ayancık ilçesine yardım amaçlı gönderilen E.K. idaresindeki 34 AP 2812 plakalı jeneratör yüklü kamyon, Kastamonu-Ilgaz karayolu Bostan köyü mevkiinde seyir halindeyken motoru bir anda alev aldı. Durumu fark eden kamyonun sürücüsü E.K, aracı yol ortasında durdurarak kendini araçtan dışarı attı. Alevler kısa sürede kamyonun her yanını sararken, kamyonun dorsesinde bulunan jeneratöre de sıçradı. Alevlerin etkisiyle jeneratör infilak etti. Yangında, kamyon ve dorsesi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Kamyonun sürücüsü E.K. ise olayı yara almadan atlattı. Olayın ardından Bölge Trafik Ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.