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İBB, su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı

İSKİ tarafından aylık 30 metreküp üzerinde su kullanan abonelere, tasarruf için ücretsiz aparat dağıtılmaya başlandı

04 Ocak 2021 11:26

İBB, İstanbul'da yaşanacak olası su sıkıntısına karşı önlem almaya başladı. İSKİ tarafından aylık 30 metreküp üzerinde su kullanan abonelere, tasarruf için ücretsiz aparat dağıtılmaya başlandı.

İstanbul'da barajların alarm vermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. Barajlardaki doluluk oranının ve yağışların azalması sonrası İSKİ tarafından İstanbullulara su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtılmaya başlandı.

İBB'nin dağıttığı poşetlerde 2'şer adet aparat bulunuyor. Aparatlar, aylık 30 metreküp üzerinde kullanımı olan abonelere dağıtılıyor. Uygulama ile abone başı yıllık 350/400 tonluk su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSKİ su tasarrufu için musluk aparatları dağıtımına başladı. Yıllık 350/400 ton su tasarrufu sağlayacak bu başlıkları mutlaka kullanalım. Kurak bir yıl yaşıyoruz ve su tüketimimize çok özen göstermek zorundayız." dedi.

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