İBB Sözcüsü Ongun, muhabirin eğlenceli anlarını paylaştı: "İBB TV drone ile barajlarımızdaki doluluk oranını göstermeye çalışıyordur"

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, bir İBB TV muhabirinin anons çekmeye çalışırken ortaya çıkan eğlenceli görüntülerini paylaşarak, "İBB TV drone ile barajlarımızdaki doluluk oranını göstermeye çalışıyordur" dedi.

Murat Ongun'un Twitter'dan paylaştığı video, İBB TV muhabirinin ,İstanbul'un barajlarından birinde anons çekmeye çalışırken ortaya çıkan eğlenceli anlarına yer verdi. Muhabirin bir türlü anonsu çekememesini içeren bu eğlenceli anları paylaşan Ongun, bunu sosyal medyada revaçta olan bir paylaşım dili ile yayınladı. Ongun videoya, "İBB TV drone ile barajlarımızdaki doluluk oranını göstermeye çalışıyordur" notunu düştü.