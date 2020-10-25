İBB Sözcüsü Ongun'dan 'İETT zammı' açıklaması

Yol TV'de Onur Toper ile Açık Konuşalım programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun , İETT zamlarına ilişkin "Kimse istemez %30 zam yapmayı ancak o bile yeterli değil" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Yol TV'de Onur Toper ile Açık Konuşalım programına konuk oldu. Toper'in sorularının yanıtlayan Ongun, 3 maaş aldığı iddialarını da yalanladı.

Ongun'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

"28 İştirakin 28'inin de başkanı ben olsam alacağım maaş 1"

"Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanın maaşını belirleyen makam İBB Meclisi. Yani AK Parti'nin çoğunluğunda olduğu Meclis. Rakam orada belli zaten. 28 iştirakinin 28'in de yönetim kurulu başkanı ben de olsam alacağım yönetim kurulu başkanlığı 1. Bu önceki dönemde de öyleydi, şimdi de öyle. Hepsi bunu biliyor. Ama bir kara propaganda yapmak için bunu dile getiriyorlar"

"İETT şu anda bile zararına çalışıyor"

"7 Haziran oldu, 1 Kasım oldu, refarandum oldu, cumhurbaşkanlığı oldu, işte bizim İstanbul'da 2 seçim oldu. Hep seçim yılı olduğu için ne yapıyor popülist iktidarlar aman zam yapma, oy kaybederiz. Benzine, mazota çatır çatır zam geliyor. Bu araçlar neyle çalışıyor? Bunla çalışıyor. E bakım masrafları euro bazlı, burda bir kayıp var ama zam yapma. Halk ekmek, 'aman zam yapma'. Hamidiye, 'aman zam yapma'. 'Onu yapma bunu yapma', kalite aşağı iniyor ve 3 yıllık bir zamsız dönem var. Şimdi Türkiye'de 3,5 - 4 yılda neyin fiyatı aynı yerde sabit kaldı ki? Sen zam yapmadan bu işi götüreceksin, yani İETT büyük zarardaydı. Öğrenciler 80 liraya geziyordu 2 yıl önce, şimdi 50 liraya geziyor, bu nerden sübvanse ediliyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından. Zammın yapılma gerekçesi budur. 3.5 - 4 yıl boyunca fiyat artışı yapılmamış, İETT iyice bir batağa süreklenmiş, çalışamaz konuma gelmişti ve zam yapılması da gerekiyor. Kimse istemez %30 zam yapmayı ancak o bile yeterli değil. Şu anda bile bu işi zararına yapıyor İETT"