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İBB Sözcüsü Ongun: AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'in iddiasını çürüten görüntüler...

İBB Sözcüsü Ongun o görüntüleri Twitter hesabından paylaştı

20 Kasım 2020 17:47

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'in "Tantavi ve Küçüksu Caddesi'nde tarihte hiçbir zaman su baskını olmamıştır" iddiasına ilişkin görüntüler paylaştı. Ongun paylaşımına "Yavuz Selim Tuncer'in 'Tantavi ve Küçüksu Caddesi'nde tarihte hiçbir zaman su baskını olmamıştır' iddiasını çürüten görüntüleri kamuoyunun bilgisine sunarız" diye yazdı. 

Elinde "Ümraniye'de alt geçitlerde su baskınına son" yazılı İBB afişinin fotoğrafını tutan Tuncer, "Ümraniye'nin tarihinde Tantavi'de su baskını olmamıştır" dedi. Ongun'un paylaştığı Ümraniye'deki Tantavi Köprüsü'ne ait görüntülerde ise, 27 Temmuz 2018 yazısı yer alıyor ve sel nedeniyle trafiğin aksadığı görülüyor.  

Tuncer Ümraniye'nin farklı yerlerinde 'Hiçbir zaman sel olmadığı' iddiasını yineledi, Ongun'un paylaştığı görüntülerde ise sel anları yer aldı. 

Ongun paylaşımına şu notu düştü;

"AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'in "Tantavi ve Küçüksu Caddesi'nde tarihte hiçbir zaman su baskını olmamıştır" iddiasını çürüten görüntüleri kamuoyunun bilgisine sunarız. İSKİ itinalı bir çalışma ile tüm baskın noktalarında kalıcı çözümler üretmeye devam edecek."

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