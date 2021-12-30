İBB Sözcüsü'nden Nedim Şener'e: İddianamede şahıs AKP üyesiyim diyor, bu durumda AKP terör örgütü ile ilişkili mi şimdi, onu mu demek istiyorsun?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'ye terör teftişinde gündeme gelen iddianemede adı geçen ve tutuklu olan İBB çalışanı Aydın Ayhan'ın ifadelerini okudu.

İBB'ye 'terör teftişi'nin konuşulduğu Haber Global yayınına bağlanan Ongun Nedim Şener'e, “İddianameden okuyorum; Şahıs, 'AK Parti Beylikdüzü ilçe teşkilatına aktif devam eden üyeliğim vardır.' diyor. Bu durumda AKP terör örgütü ile ilişkili mi şimdi? Onu mu demek istiyorsun?” diye seslendi. Şener de Ongun'a "Adam araya AK Parti’yi sokuşturmuş sen de bunun borazanlığını yapıyorsun" yanıtını verdi.