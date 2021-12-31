İBB Sözcüsü Murat Ongun: İBB kapılarını sonuna kadar açtı; artık tüm gelişmeler şeffaf şekilde paylaşılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB'de yapılan çalışmaların şeffaf bir şekilde İstanbullulara duyurulduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Murat Ongun, yılın son gününde İBB'nin çalışmalarında emeği geçenlere Twitter hesabından paylaştığı bir video ile teşekkür etti. Ongun, paylaşımında İBB'nin İstanbullulara kapılarını sonuna kadar açtığını belirterek şu notu düştü:

"Artık tüm gelişmeler şeffaf şekilde İstanbullularla paylaşılıyor. Meclis toplantıları, ihaleler, yatırımlar, bütçe sunumları… hepsi canlı yayınlanıyor. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkürler."