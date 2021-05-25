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İBB Sözcüsü Murat Ongun: Güzelim Silivri sahillerine on yıllardır lağım akmış, birileri ise sadece izlemiş

25 Mayıs 2021 08:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Güzelim Silivri sahillerine on yıllardır lağım akmış, birileri ise sadece izlemiş, müdahale ettik" dedi. 

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Silivri'deki altyapı sorununu giderdiklerini ifade etti. 

Denize akan atık suların tamamlanan altyapıyla birlikte artık denize akmadığının söylendiği ve yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya Ongun, "Güzelim Silivri sahillerine on yıllardır lağım akmış, birileri ise sadece izlemiş. Marmara Denizi’ne uzun yıllardır yapılan bu kötülüğe müdahale ettik" notunu düştü. 

 

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