İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan canlı yayında Ahmet Hakan'a tepki

İBB projelerine yönelik engellemelerin tartışıldığı, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına konuk olarak bağlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, konuşma sırası kendisine geldiğinde reklama gidilmesine isyan ederek programdan ayrıldı. Konuşma sırasının kendisine gelmesiyle reklama gidileceği söylenince Ongun, Ahmet Hakan'a tepki göstererek “Reklam’da kimsenin sufle almasına gerek yok” diyerek itiraz etti.

Ongun, ayrıca, "Ben iki dakika bile konuşamadım, Abdulkadir Bey bizi kesti, sonra reklama gidelim diyorsunuz. O zaman ben neden bağlandım?" diye sordu.

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek de Murat Ongun’a destek çıkarak, “15 dakikadır konuşturmadınız ya. Bir de uzaktan bağlanıyor, müsaade edin” dedi.