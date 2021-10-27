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İBB Sözcüsü, çocuk teknoloji atölyelerini paylaştı: Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık

27 Ekim 2021 09:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin açtığı çocuk teknoloji atölyeleri hakkındaki videoyu paylaşarak "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık" notunu düştü. 

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB tarafından 6 ilçede başlatılan çocuk teknoloji atölyelerini duyurdu. Çocuklara yapay zeka, robotik uygulamalar, kodlama, tasarım, programlama eğitimleri gibi eğitimlerin verildiği atölyeleri tanıtan videoyu paylaşan Ongun, videoya "Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık" notunu ekledi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuk teknoloji atölyelerini "Sizi İBB'nin yeni çocuk teknoloji atölyeleriyle tanıştırayım" diyerek şöyle tanıtmıştı:

"İlk etapta 6 ilçede kurduğumuz teknoloji atölyelerinde; yapay zeka, robotik uygulamalar, kodlama, tasarım, programlama eğitimleri vermeye başladık. Bu atölyeler çok daha büyüyecek."

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