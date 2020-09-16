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İBB önünde servisçilerden “10 bin yeni servis plakası” eylemi

16 Eylül 2020 13:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçüleri İBB önünde eylem yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçülerinin eylemi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir televizyon programında 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçüleri eylem yaptı. Pankart açarak protesto gerçekleştiren 250 servis minibüsçüsü "Tahdit sözünüz tehdit oluyor" sloganıyla İmamoğlu’na tepki gösterdi.

“Şu anda ‘tahdit tehdit olmaya başladı"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir servisçi, “Geçmişte İBB eylemlerinde servisçilerin plaka eylemlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yetkililer de gece bile olsa gelip ziyaret ederlerdi. Bu esnafın hakkı için destek olacaklarını söylerlerdi. Şimdi neden gelmiyorlar? İmamoğlu’nun bu esnafa verdiği ‘tahdit tehdit olmayacak’ sözü var. Şu anda ‘tahdit tehdit olmaya başladı’. İmamoğlu 25 Mayıs’tan sonra gelen korsan UBER’cilere plaka vermek istiyor. Bu sayı yaklaşık olarak 30 bin civarındadır. Yani 56 bin 400 olan sayının 100 bine çıkma tehlikesi var. Bunun için biz İBB yetkililerini buraya bekliyoruz” dedi.

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