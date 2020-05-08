İBB online film gösterimlerine 'Dondurmam Gaymak' ile devam ediyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı, online gösterimlerine ‘Dondurmam Gaymak’ ile devam ediyor. Film bu akşam saat 21.00’da İBB Kültür Sanat Youtube kanalından yayımlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, online gösterimlerine “Dondurmam Gaymak” film gösterimiyle ara vermeden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00’de İBB Kültür Sanat Youtube kanalından yayımlanacak olan film, yerli ve yabancı festivallerdeki başarılı performansıyla tanınıyor.

Yüksel Aksu tarafından yazılıp yönetilen “Dondurmam Gaymak”, Muğla’da küçük bir kasabada dondurmacılık yapan Ali Usta’nın macerasını izleyicilerle buluşturuyor.