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İBB online film gösterimlerine 'Dondurmam Gaymak' ile devam ediyor

08 Mayıs 2020 18:24

İBB Kültür Daire Başkanlığı, online gösterimlerine  ‘Dondurmam Gaymak’ ile devam ediyor. Film bu akşam saat 21.00’da İBB Kültür Sanat Youtube kanalından yayımlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, online gösterimlerine  “Dondurmam Gaymak”  film gösterimiyle ara vermeden devam ediyor. Bu akşam  saat 21:00’de İBB Kültür Sanat Youtube kanalından yayımlanacak olan film, yerli ve yabancı festivallerdeki başarılı performansıyla tanınıyor.
Yüksel Aksu tarafından yazılıp yönetilen “Dondurmam Gaymak”, Muğla’da küçük bir kasabada dondurmacılık yapan Ali Usta’nın macerasını izleyicilerle buluşturuyor.

Yaşadığı küçük kasabada büyük dondurma şirketleriyle mücadele etmek zorunda kalan Ali Usta, bir yandan da çevresindeki insanların alaycı bakışlarıyla yüzleşmek zorundadır.
 
Film,  Türkiye’yi Oscar’da “En İyi Yabancı Dilde Film” kategorisinde temsil etmişti. Oyuncu kadrosunda ise Turan Özdemir, Gülnihal Demir ve Nejat Altınsoy gibi isimler yer alıyor.
 

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