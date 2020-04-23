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Taksim’deki 23 Nisan anması sırasında şiddetli rüzgar çelenkleri devirdi

23 Nisan 2020 14:36

Taksim’de Cumhuriyet Anıtı önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  töreni düzenlendi.  Törene, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Mensubu Aysun Çelikler ve ilçe millî eğitim müdürleri katıldı.

Tören sırasında anıt önünde bırakılan çelenkler rüzgara dayanamayıp devrildi. 

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin sonrasında son buldu.

 

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