"İBB'nin özel kalemiyim" dedi, içinde bebek bulunan otomobilin camını kırdı

İstanbul Kağıthane'de 2 yaşındaki kızı ve eşiyle birlikte yolculuk yapan psikolog Uğur Balkoca, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yakınında İBB'ye bağlı olduğu iddia edilen bir otomobilin sürücüsü tarafından önce taciz edildi ardından da, saldırıya uğradı.

Olay saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Psikolog Uğur Balkoca eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak 34 BBP 731 plakalı otomobilleriyle Kağıthane Belediyesi Has Bahçe Mesire alanına gitmek için yola çıktı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edildi.

Cama taş attı

Bir süre yoluna devam eden Balkoca'nın aracının önünü kesen Olcay Kurt, Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızının da içerisinde bulunduğu otomobile tekme ve yumruk attı. O anlar, doktor eşi Dilan Balkoca tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olcay Kurt'un kullandığı otomobilde bulunan Nazire İlbasan'ın o anlarda bir taraftan Olcay Kurt'u tutmaya çalışırken bir yandan da telefonla bir yerleri aradığı görüldü. Balkoca'ın aracıyla olay yerinden ayrılmaya çalıştığı anda ise, kendisini tutanların elinden kurtulan Olcay Kurt'un yerden aldığı taşı cama fırlattığı anlarda yine cep telefonu ile görüntülendi.

Saldırgan emniyete götürüldü

Olayın ardından şikayetçi olan Balkoca ailesi, emniyette ifade verdikleri sırada, saldırıyı gerçekleştiren Olcay Kurt ve yanında bulunan Nazire İlbasan da emniyete getirildi. İfadeleri alınan Kurt ve İlbasan'ın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetten açıklama

Kağıthane'de dün yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme" konuları ile ilgili Kâğıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında;

11.09.2021 tarihi saat 18.50 sıralarında Kâğıthane ilçesi Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde kavga olduğu bilgisi üzerine adrese geçilmiş, yapılan kontrolde; trafik esnasında iki araç içerisinde bulunan O.K., N.İ. ve U.B., D.B. isimli şahısların aralarında yol verme yüzünden kavga çıktığı, yaşanan tartışma sonrasında kavganın büyüdüğü ve O.K. isimli şahsın karşı tarafın araç camına yerden aldığı taşı attığı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında “Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme" suçundan adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.