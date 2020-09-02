İBB’nin kurbanlıkları ihtiyaç sahipleri için yola çıktı

İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla düzenlenen bağış kampanyasında kısa sürede hedeflenen sayıda hissedara ulaşıldı. Konservelenen ve 21 günlük dinlendirme süresini tamamlayan kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi 132 bin aileye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Dağıtımın başlaması öncesinde çalışanlarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “132 bin aileye dağıtılacak. Bu muazzam bir şey. 8 bin 223 insanımızın yaptığı katkıların, bu şekilde bir imece usulüyle dağıtıma kavuşması, Büyükşehir Belediye’mizin de buna aracılık etmesi, verenle alanın birbirini görmemesi her açıdan müthiş. Daha niceleri olsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı öncesinde internet üzerinden başvuru yöntemiyle, bağış kampanyası düzenledi. Büyük ilgi gören kampanyaya, 8 bin 223 bağışçı katılıp, hissedar oldu. Bu kapsamda 1189 adet kurbanlığın kesimi gerçekleştirildi. Kavurma ve kıyma olarak konservelenen etler, 21 günlük dinlenme süresine alındı. Yaklaşık 130 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak olan konserveler, İBB depolarına ulaştı. Kurbanlıkların dağıtımı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çalışanlara başarı dilemesinin ardından başlatıldı.

Firma yetkilisi: Tuzdan başka katkı maddesi yok

Merter’deki İBB deposuna gelen İmamoğlu’na, İBB üst yönetimi tam kadro eşlik etti. İmamoğlu, kampanyayı yöneten İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ile kesim ve konserveleme işlemlerini gerçekleştiren firma yetkilisi Serkan Babalık’tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Babalık, İmamoğlu ile şu bilgileri paylaştı:

“Gelen 8 bin 223 adet hissemizin, yaklaşık bin 189 adet kurbanlığımızın, kesimini bayramın 2. ve 3. günü gerçekleştirdik. Noter huzurunda ve resmi görevlendirilmiş bir din görevlisi ile veteriner eşliğinde, 2 gün süreyle, kurban vecibelerine uygun bir şekilde kesimlerimizi yaptık. Ürünlerimizin soğuk hava dinlendirme süreci olan yaklaşık 24 saati geçirdikten sonra, daha sonra et sıyırma işlemlerimiz, kuşbaşı ve kıymalık ürünlerin ayrılması eş zamanlı olarak başladı. Daha sonra bunların 45 dakika, hayvanın kendi yağı, etin suyu ve çok az miktarda tuz katarak, başka hiçbir katkı olmaksızın konservelerimizin dolumları ve kapatmaları yapıldı. Daha sonrasında, 120 derecede sterilizasyon işleminden geçtikten sonra, ürünlerimizi hazırlamış olduk. Üretimlerimiz 6 Ağustos’ta bitti. 21 günlük bekleme süresi sonucunda sevkiyatını yaptık. Şu an 132 bin küsur adet ürünümüz burada hazır durumda, dağıtımı bekliyor.”

İmamoğlu: Şimdi öğrencimize katkı bekliyoruz

Babalık, İmamoğlu’nun, “Bekleme süresi de var değil mi” sorusuna, “Açılmayan ürünlerimizin 18 ay raf ömrü. Raf ömrünün mümkün mertebe uzun olmasına dikkat ettik” yanıtını verdi. Yapılan işin İstanbul adına çok önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İnşallah vakfımız da daha verimli bir süreci seneye planlarsa, çok daha ciddi bir talebin olacağını düşünüyoruz. Sürecin her açıdan verimli, birçok insanın dini vecibeyi yerine getirirken güvendiği bir kurum üzerinden yürümesi önemli. Şimdi de insanlara dağıtılacak. İstanbul Vakfı’nı çok önemsiyoruz. İşbirliğimiz sürecek. Çok keyif aldığımı söyleyeyim. Şimdi inşallah öğrenci burslarına katkı bekliyoruz. Kreşlerimize katkı bekliyoruz. O konuda da çalışmalara devam edelim. İstanbullunun vakfı olduğunu hissettirelim. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. 132 bin adet yanılmıyorsam konserve. 132 bin aileye dağıtılacak. Bu muazzam bir şey. 8 bin 223 insanımızın yaptığı katkıların, bu şekilde bir imece usulüyle dağıtıma kavuşması, Büyükşehir Belediye’mizin de buna aracılık etmesi, verenle alanın birbirini görmemesi her açıdan müthiş. Daha niceleri olsun. Bugün dağıtım başlamadan görmeden geçmeyeyim istedim. Başarılar dileriz.”