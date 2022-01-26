İBB'nin kar çalışmalarını eleştiren Bircan Bali'ye Arto'dan yanıt: Ona bakarsan dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı da trafiğe kapalı

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları Söylemezsem Olmaz programında masaya yatırıldı. Programa Arto ile Bircan Bali'nin kar çalışmaları hakkındaki tartışması gündem oldu. İBB'nin kar çalışmalarını eleştiren Bircan Bali'ye Arto, "Ona bakarsan dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı da trafiğe kapalı" diyince Bali, "Maalesef. Neyi savaştırıyoruz burada anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ve Arto arasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı konuşulurken gerilim yaşandı. Kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüleri eleştiren Bircan Bali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar çalışmalarının yetersiz olduğunu savundu. Bali, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da yollarda tuzlama çalışmaları yapılmadığını öne sürerek "Bir Tuz ihalesine giremiyorsak kapatın o zaman İstanbul'u" sözleriyle eleştirdi.

"Hani her şey çok güzel olacaktı"

Kentteki ana yolların kapanması ve birçok kişinin yolda mahsur kaldığını ifade eden Bircan Bali, "Biriken kar belediyenin sorumluluğu... Hani her şey çok güzel olacaktı. Ben hiçbir şeyin güzel olmadığını gördüğümüz görüntüler olunca bir dışarı çıkayım dedim. Çıktım arabamı bulamadım. Sayın İmamoğlu o kadar kaynak var ki... O kaynaklar nerede sormak istiyorum. Bir tuz ihalesine giremiyorsak kapatalım İstanbul'u" diye konuştu.

"Olur mu Başkan?"

Arto ise Bali'nin açıklamalarına karşı çıkarak "Ona bakarsan şu an İstanbul'un en büyük havaalanı da şu an trafiğe kapalı" dedi. Arto'nun sözleri üzerine gerilen Bircan Bali, "Maalesef. Neyi savaştırıyoruz burada anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Bircan Bali konuşmaya devam ederek "Hale bakın! Şafak Sezer'i de ver ekrana" deyince Arto araya girerek "Şafak Sezer'in orası Karayolları'na bağlı" karşılığını verdi. Bircan Bali ise ne diyeceğini bilemeyerek "Kar kış oldu ortalık mahvoldu ama balıkçıda kalkan yiyelim. Olur mu Başkan?" diyerek Arto'nun sözlerine karşı çıktı.

Arto ise açıklamasında "Bu senkronize bir çalışma. Orası senin burası benim belediyem değil bu hepimizin Türkiye'si" yorumunu yaptı.