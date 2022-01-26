T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB'nin kar çalışmalarını eleştiren Bircan Bali'ye Arto'dan yanıt: Ona bakarsan dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı da trafiğe kapalı

Arto ve Bircan Bali'nin kar çalışmalarını tartışması sosyal medyada da gündem oldu

26 Ocak 2022 10:39

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları Söylemezsem Olmaz programında masaya yatırıldı. Programa Arto ile Bircan Bali'nin kar çalışmaları hakkındaki tartışması gündem oldu. İBB'nin kar çalışmalarını eleştiren Bircan Bali'ye Arto, "Ona bakarsan dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı da trafiğe kapalı" diyince Bali, "Maalesef. Neyi savaştırıyoruz burada anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ve Arto arasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı konuşulurken gerilim yaşandı. Kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüleri eleştiren Bircan Bali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar çalışmalarının yetersiz olduğunu savundu. Bali, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da yollarda tuzlama çalışmaları yapılmadığını öne sürerek "Bir Tuz ihalesine giremiyorsak kapatın o zaman İstanbul'u" sözleriyle eleştirdi.

"Hani her şey çok güzel olacaktı"

Kentteki ana yolların kapanması ve birçok kişinin yolda mahsur kaldığını ifade eden Bircan Bali,  "Biriken kar belediyenin sorumluluğu... Hani her şey çok güzel olacaktı. Ben hiçbir şeyin güzel olmadığını gördüğümüz görüntüler olunca bir dışarı çıkayım dedim. Çıktım arabamı bulamadım. Sayın İmamoğlu o kadar kaynak var ki... O kaynaklar nerede sormak istiyorum. Bir tuz ihalesine giremiyorsak kapatalım İstanbul'u" diye konuştu.

"Olur mu Başkan?"

Arto ise Bali'nin açıklamalarına karşı çıkarak "Ona bakarsan şu an İstanbul'un en büyük havaalanı da şu an trafiğe kapalı" dedi. Arto'nun sözleri üzerine gerilen Bircan Bali, "Maalesef. Neyi savaştırıyoruz burada anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Bircan Bali konuşmaya devam ederek "Hale bakın! Şafak Sezer'i de ver ekrana" deyince Arto araya girerek "Şafak Sezer'in orası Karayolları'na bağlı"  karşılığını verdi. Bircan Bali ise ne diyeceğini bilemeyerek "Kar kış oldu ortalık mahvoldu ama balıkçıda kalkan yiyelim. Olur mu Başkan?" diyerek Arto'nun sözlerine karşı çıktı.

Arto ise açıklamasında "Bu senkronize bir çalışma. Orası senin burası benim belediyem değil bu hepimizin Türkiye'si" yorumunu yaptı.

 

Bircan BaliEkrem İmamoğluSeren SerengilArto

Diğer Videolar

Sarıgül: Gençlerimiz ilk evlendikleri zaman vergi almayalım ve bir buzdolabı alabilsinler

Üsküdarlı kadınlar bir çifte “Fazla yaklaşmayın” uyarısı yapılan kafeyi protesto etti

Antalya'da otomobilin fırına daldığı anlar kamerada

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri: Fikret Adaman, Engelliler Komisyonu üyeliğinden çıkarıldı

Vatandaştan kendisini Nevruz etkinliğine çağıran HDP'li Gergerlioğlu'na: Sizle gelsek polis kolumuzu kırar, götürür

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Mart 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24