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İBB'nin Kanal İstanbul afişleri polisler tarafından söküldü

İmamoğlu, "Polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor. Kimse susup oturmamızı beklemesin" dedi

19 Ağustos 2020 12:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve bazı üst geçitlere asılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgilendirme afişleri polisler tarafından gece yarısı söküldü.

İBB’nin mülkiyet, hüküm ve tasarrufu altındaki reklam alanlarında bulunan “Ya Kanal Ya İstanbul” yazılı bilgilendirme afişleri, İstanbul Valiliği tarafından emniyet birimleri eliyle söküldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi mülkiyetinde bulunan ve ihale şartnamesi ile konumları belirlenmiş olan açık hava reklam ünitelerine Ağustos ayından itibaren Kanal İstanbul ile ilgili bilgilendirme afişi yerleştirmişti.

Afişlerin kaldırılmasına tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hukuksuzluk ülkenin en büyük sorunu haline gelmiştir. Elbet sonunda kazanan hukuk ve demokrasi olacaktır. Bu uygulamaların sorumluları bunu unutmasın. Ben dün öğlen sayın valimize afişlerin Cuma günü değişeceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilemeden geceyarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor. Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız ama unutmayacağız. Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin" dedi. 

TIKLAYIN - İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul afişlerinin polisler tarafından sökülmesine tepki: Kimse susup oturmamızı beklemesin!

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