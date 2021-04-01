İBB pankartlarının AKP'li Sultangazi Belediyesi tarafından söküldüğü iddia edildi

CHP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Nevzat Altun, 'İBB Spor İstanbul Okulları Çocuklara Kapılarını Açıyor' yazılı pankartların AKP'li Sultangazi Belediye'sinde işçi olduğu iddia edilen kişi tarafından söküldüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Altun, "'Niçin söküyorsun' diyorum, 'Amirlerimin emri' diyor" diye konuştu.

Altun görüntüleri "İBB’ye ait pankartı. Gazi mahallesinde parkta söken Sultangazi belediye işçisi olduğunu söyleyen kişi" notuyla paylaştı.

Yarkadaş: AKP'nin hazımsızlığı sürüyor

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş da videoyu kendi sosyal medya hesabından "AKP'li Sultangazi Belediyesi, CHP'li İBB'nin Spor Okulu pankartlarını söktürdü. AKP'li ilçe belediyesi, halka hizmet edilmesinden rahatsız oluyor. İBB'nin halka hizmet vermesi engellenmeye çalışılıyor. Yerel seçimin üstünden iki yıl geçti ama AKP'nin hazımsızlığı sürüyor" notuyla paylaştı.