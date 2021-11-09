İBB Meclisi'nde 'Lütfü Türkkan' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında; İyi Parti’de grup başkanvekilliğinden ayrılan Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı. Şehit ve gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu toplantıda AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın şehit yakınına küfrü kınadığı yönündeki sözlerine İyi Parti Grup Sözcüsü İbrahim Özkan tepki gösterdi.

İBB Meclisi'nin kasım ayı görüşmeleri, Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

Gündem dışı konuşmalarda söz alan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Bingöl’de bir vatandaşa hakaret içerikli sözler sarf eden ve grup başkanvekilliğinden ayrılan İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı kınadı. Türkyılmaz, Meclis’i şehitler için bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı’nın okunmasına davet etti.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra İyi Parti Meclis üyesi Ali Kıdık, söz alarak şehitler üzerinden siyaset yapılmasını kınadığını söyledi. Kıdık’ın bu sözleri de AKP ve MHP’li üyelerin tepkisine neden oldu. AKP ve İyi Partili üyeler arasında şu diyalog gelişti:

"Şehitler üzerinden siyaset yapılmasını esefle kınıyorum"

İyi Partili Ali Kıdık: “Şehitler üzerinden siyaset yapılmasını esefle kınıyorum. Bu ülkede, onlarca şehidimiz oldu. Bu iktidar, ülkücülerin şehit cenazesine gitmesini yasakladı. Bu iktidar ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganını yasakladı. Şimdi Bingöl’de yaşanmış nahoş bir hadisenin meclis gündemine getirilip konuşulmasını doğru bulmuyorum. ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganını yasaklayan bir iktidarın mensubunu da bu şekilde burada siyaset yapmasını esefle kınıyorum.”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş: “Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganını kim yasakladı bilmiyorum. Kendi kafalarında yasaklanmış herhalde. Bunca zamandır, şehit veriyoruz, bu ülke şehit kanları ile kurulmuştur, teröristlerden başka, terörist başından başka hiç kimse hiçbir şehidin hiçbir akrabasına veya şehidimize küfretmemiştir. Burada grup sözcümüz parti ismi vermeden şehidimizin yakınına edilen küfürle ilgili konuştu ve saygı duruşunda bulunuldu. Biz bunu siyasi polemik konusu yapmadık. Kendileri mahcubiyetlerini nasıl izah ediyorlar onu açıklasın.”

İyi Parti Grup Sözcüsü İbrahim Özkan: “Kıymetli şehitlerimiz hepimizin şehidi, gazilerimiz hepimizin gazileri. Bunu yapan İYİ Partili bir milletvekili. Biz bunu kabul ediyoruz ve sayın vekil siyasetin sorumluluğunu yerine getirerek genel başkanımızın talimatı ile grup başkanvekilliği görevinden alındı. Şehit ailelerini neler rencide etti biliyor musunuz? Sayın genel başkanınız daha yeni Başbakanken Apo'ya sayın, şehide kelle dediği zaman da şehit aileleri rencide oldu. Bakın bu ülkede bu ülkenin bir yetişmiş yüzbaşısı, Ali Alkan şehit düştüğü zaman bu şehidin ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, çözüm sürecine tepki gösterdiği için FETÖ'cü ilan ettiniz. FETÖ’den ordudan atılan bu komutanımız daha sonra beraat etti. Bu komutanımız da bir şehidin abisi idi, hiç mi aklınıza gelmedi? Bakın bu ülkede 2015 yılında sayın Cumhurbaşkanı, genel başkanınız, şehit cenazelerinde feryat eden, hükümetin yanlış politikalarını eleştirenler için 'Karakteri bozuk şehit babaları var' dedi mi? dedi. O zaman hiçbir sorumluluk almadan konuşamadınız. Bakın bu ülkenin çözüm sürecinde Barzani’ye kongrenizde atılan konfetileri temizleyenler sizlersiniz. 29 Ekim'de yine Cumhuriyetle hesaplaşmak kadına Kuzey Irak'tan Suriye'nin kuzeyine PKK yandaşları geçerken onları davullarla zurnalarla uğurlandığı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli hâkim ve savcılarını PKK’nın ayağına götürdüğünüzde de bu şehit aileleri rencide oldu. O yüzden şehitler üzerinden politika siyaset yapmayın buradan size ekmek çıkmaz.”

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz: “Aziz şehitlerimize dil uzatmaya hiç kimsenin, sıfatı ne olursa olsun bu ülkede hiç kimsenin hakkı yoktur. Son olarak da ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diyorum.”

"Şehit babaları için 'karaktersiz' diyen bir genel başkanla ittifak yapıyorsunuz"

İyi Partili İbrahim Özkan: “Ben az önce kronolojik olarak, bir şeylerden bahsettim Sayın Yılmaz. Şehit babaları için 'Karaktersiz' diyen bir genel başkanla ittifak yapıyorsunuz. Bakın bu ülkede, Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye Pakize Akbaba anayı, oğlunun vücudundan 7 kurşun çıkmış anayı mahkeme kapılarında süründüren ana için bir şey diyebildiniz mi? Diyemediniz. Ondan sonra bana kalkıp oradan milliyetçilik söylemleri yapmayın. Genel başkan bir irade ortaya koymuştur ve sayın grup başkan vekili de istifa etmiştir.”