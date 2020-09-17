İBB Meclisi'nde kavga!

17 Eylül 2020 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde iktidar ve muhalefet partilerine mensup meclis üyeleri arasında kavga yaşandı.
Kavga ardından meclis oturumuna ara verildi.
İBB Meclisi toplantısında İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın "İnternetçi dedi sonra gelip özür diledi" paylaşımının ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İspatlamazsan alçağın ta kendisisin" dedi Karşılıklı atışmaların ardından gerginlik kavgaya dönüştü
Meclis oturumundaki kavga, İBB TV’nin kameralarına böyle yansıdı.
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