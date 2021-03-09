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İBB Meclisi'nde İyi Parti ile AKP arasında İmamoğlu'nun tweet'i üzerinden 'taklacı' tartışması!

Göksu, Özkan için, 'takla atıyor' ifadesini kullanınca Özkan, Göksu'ya "Taklacı güvercin sensin" dedi

09 Mart 2021 17:02

 
İBB Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. Toplantıda parti grup başkan vekilleri gündeme ilişkin konuşmalar yaptı.

Özkan ve Göksu arasında İmamoğlu'nun tweet'i üzerinden 'taklacı' tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i birlikte etiketleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamasına tepki gösterdi. Göksu “Abdurrahim Karakoç bir şiirinde der ki 'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz.' İstanbul'un meclisinden, Türkiye'nin ikinci büyük meclisinden aziz İstanbulluların duygularını ifade ederek diyorum ki; kardeşim Eren Bülbül'ün annesinin, kardeşim Yasin Börü'nün annesinin, kardeşimiz Fırat Çakıroğlu'nun annesinin, öğretmenimiz Aybüke Yalçın ve annesinin, polisimiz Fethi Sekin'in, savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın, Gaffar Okkan'ın, kahramanımız Ömer Halisdemir'in annelerinin kadınlar gününü kutluyorum. Diyarbakır annelerinin kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

"Bu hadsizliği nasıl yaparsın' diye konuşma yapacağına takla atıverdi"

Göksu kendisinde önce konuşma yapan İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a ise "Arkadaşımızın çıkıp burada 'Ey büyükşehir belediye başkanı, sen nasıl olur da benim genel başkanımı ilginç isimlerle yan yana getirirsin. Bu hadsizliği nasıl yaparsın' diye konuşma yapacağına takla atıverdi" diye konuştu.

"Taklacı güvercin sensin"

Göksu'ya sert yanıt veren İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, “Niye konuşmadın diye bana laf söylüyor. 'Millet İttifakı'na nasıl zarar verebiliriz, HDP tartışmalarının içine nasıl çekebiliriz' diye bir anlayışı var. HDP'yi biz İyi Parti olarak terörle iltisaklı olarak ilan etmişiz. Biz onları parti olarak görmüyoruz, bağımız yok. İmamoğlu'nun bize izah ettiği kadarıyla genel başkanlar nezdinde kadınlar gününü kutlaması ile ilgili. Bana bu lafları söyleyenler FETÖ'nün hamuru ile mayalananlar. Bana da taklacı diyor. Taklacı güvercin sensin" ifadelerini kullandı.

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