İBB Meclisi’nde gerginlik: AKP’liler kürsüye yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi oturumunda Kadıköy Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan’ın konuşması sırasında AKP'li üyelerin kürsüye yürümesi üzerine çıkan gerginlik nedeniyle toplantıya bir süre ara verildi.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda gündem dışı söz alarak konuşan MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Malatya gezisini kastederek, “İBB Meclisi'nde İstanbul’un problemlerinin tartışılması gerekiyor. İstanbul’a yapılacak çok iş var. Ama İstanbul’a yapılacak işi kalmayanların, İstanbul’un yükü omuzlarına çok ağır gelenlerin yurt içinde seyahatlere çıktıklarını görüyorum İstanbul size yönetin diye oy verdi. Malatya’da, Mardin’de, Diyarbakır’da gezin diye oy vermedi arkadaşlar” dedi.

"Erdoğan İBB başkanı iken meşhur şiiri nerede okudu?"

Volkan Yılmaz’ın konuşmasından sonra Kadıköy Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan söz alarak Volkan Yılmaz’a cevap verdi. Kayhan şunları söyledi:

“Genel Başkanımızın ismi geçiyor. MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz Bey, Genel başkanımızın bir vilayeti ziyaret ettiğinden bahsediyor. İstanbullunun hizmet etmesi için Belediye Başkanımıza oy verdiğini söylüyor. Ben buradan soruyorum, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB iken o meşhur şiirini nerede okudu? İstanbul’da Saraçhane Binası önünde mi okudu arkadaşlar. Siirt’te okudu. İBB Başkanı gerektiği zaman diğer illeri de ziyaret eder. Böyle bir mantık var mı? Bugün Malatya’da. Benim ilim, teşekkür ediyorum kendisine.

Genel Başkanımızla ilgili 'Kasetle geldi' gibi Faruk Gökkuş Bey bir ifadede bulundu. Bunu burada defalarca konuştuk. Yapmayın etmeyin, bu FETÖ ile ilgili en son konuşacak grup AKP grubudur. En son konuşacak grup AKP Meclis üyeleridir, AKP’nin üyeleridir. 2010 yılındaki referandumda ölülere oy kullandırın biz demedik. O referandumda o kasetleri, o kumpasları hazırlayan emniyet müdürlerinin ataması altında CHP’lilerin imzası yok. O atamaların altında kimin imzalarının olduğu tüm Türkiye tarafından bilinmektedir. Ayıptır. Bir insan bu kadar yağ gibi suyun üstüne çıkar mı?

Bizim genel başkanımız bir evdeymiş. Bunu defalarca söyledik, sizin başbakanınız neredeydi? Bizim Genel Başkanımızı Bakırköy’de bir belediye başkanımızın evindeydi, Ilgaz'da tünelde değildi. Bizim Genel Başkanımız Bakırköy’de idi. Cumhurbaşkanımız gibi havada, uçakta, nereye gideceğim diye görüşmeler yapmıyordu. Dinleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, öyle burada boş sallamak yok. Boş sallamak yok.”

AKP'liler kürsüye yürüdü

CHP'li Fahrettin Kayhan’ın sözlerine tepki gösteren AKP'liler kürsüye yürüdü. Toplantıyı yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da Kayhan'ın kürsüden inmesini istedi. Kayhan konuşmasını sürdürürken, CHP ve İyi Parti'liler de sıralarından kalkarak kürsüye yürüyen AKP'lilere karşılık verince gerginlik bir anda tartışmaya döndü. Bunun üzerine oturuma ara verildi. Yaklaşık 30 dakika süren aradan sonra Fahrettin Kayhan yarım kalan konuşmasını tamamladı.