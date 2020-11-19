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İBB Meclisi'nde Cristiano Ronaldo'lu fotomontaj tartışması: "Espri yeteneğinizi kaybettiniz herhalde"

19 Kasım 2020 15:57

AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer daha  önce bir sosyal medya fenomeni tarafından montajlanan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını, İBB Meclisi'ne taşıdı. 

Montajın İBB tarafından yapıldığını düşünen Tuncer,  2021 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu fotoğrafın orijinalini gösterip İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" dedi. 

Tuncer'e yanıt veren İmamoğlu ise görselin üstündeki gülücük emolojisini hatırlatarak "Espri yeteneğinizi kaybettiniz herhalde" dedi. 

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Yavuz Selim TuncerMuhteşem SatrayniCristiano Ronaldomontajnutuk

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