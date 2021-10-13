İBB ile TÜGVA arasında tahliye gerilimi | AKP'li Türkyılmaz "Hukukçu kimliğinizle konuşun" dedi; CHP'li Sakalar belgelerle açıkladı

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarında AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 5 Ekim'de mahkeme kararını gerekçe göstererek, Büyükada’daki TÜGVA binasını boşaltmak istemesiyle ilgili "Hukukçu meslektaşlarımız var, siyasi kimliklerini bıraksınlar hukukçu kimliklerine sesleniyorum, burada tahliye kararı var mı arkadaşlar?" diye sordu. CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar da "Borçlar Kanunu'na göre İBB ile TÜGVA ya da hiç fark etmez başka bir vakıf arasında bir kira sözleşmesi yapamaz. Bir tarafı idaridir. Diyorlar ya 'Neden İBB tahliye açmamış' diye. Açmaz çünkü İBB ile TÜGVA arasında kira sözleşmesi yok" dedi.

Sakalar şöyle konuştu;

"Bunların hepsi mahkeme kararı hukuk herkese lazım"

"Zaten burada Borçlar Kanunu da uygulanmaz. Gereğini yapmış, kaymakamlığa başvurmuş, kaymakam doğru işi yapmış, tahliye kararını vermiş. TÜGVA 7 gün içinde tahliye etmediği gibi İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne dava açıyor. 'Bu kaymakamın tahliye kararının yürütmesini durdurun' diyor. İstanbul 2. İdare Mahkemesi mayıs 2021'de yürütmenin durdurulması talebini reddediyor. Yani tahliye kararı yürüyecek. TÜGVA'nın burayı terk etmesi lazım. Kaymakamın tahliye kararı itibariyle de işgalcidir. TÜGVA bölge idare mahkemesine itiraz ediyor. Bölge idare mahkemesi de 6 Temmuz 2021'de bu kararı onuyor. 'Tahliye et' diyor. TÜGVA hâlâ tahliye etmiyor. Bu sefer gidiyor Şehir Hatları A.Ş ile yapmış olduğu kira sözleşmesine dayanarak bir kira tespit davası açıyor. 'Tedbir koyun buraya, tahliyeyi durdurun' diyor. Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi de reddediyor. 'Tahliyeyi durduramam, tedbir talebini de reddediyorum' diyor. Bunların hepsi mahkeme kararı hukuk herkese lazım."