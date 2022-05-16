İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili Özkan'dan "metrobüslerdeki yangın tüpü ihalesi" açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın binmiş olduğu zırhlı aracın cihazlarını da üretiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, metrobüslerdeki yangın tüpleri ihalesinin kardeşinin şirketine verilmesine ilişkin soru önergesine yanıt verdi. İBB Meclisi’nde konuşan Özkan, “Kardeşimin markası aynı zamanda Mercedes'in de tedarikçisi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın binmiş olduğu zırhlı aracın cihazlarını da üretiyor. Şimdi buradan bu kadar basit bir meseleden siyaset üretmenin bir anlamı yok” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında başladı. İlk oturum, İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

AKP’li Meclis üyesi Halit Cebeci, İstanbul'daki metrobüslerdeki yangın tüpleri ihalesinin İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın kardeşinin şirketine verilmesi ile ilgili soru önergesi verdi. Özkan, şu yanıtı verdi:

"Benim kardeşimin şirketi yetmiş yıllık bir marka ve otomotiv sektörünü yüzde 80’ni aşağı yukarı markadan satın alma yapar ve 19 ülkeye ihracatı olan bir firma. Otokar ve Akia firmalarından satın alma yapıldı. Şimdi yangın söndürücü, o aracın nasıl bir tekerleği varsa, nasıl bir direksiyonu varsa yangın söndürücü ve bir de motor bölümlerindeki otomatik yangın söndürme sistemleri birer aksam. Ve bu ürünleri İETT'nin satın aldığı falan yok. Akia firması başka bir firmadan satın almış sordum, öğrendim. Otogar firmasına yaklaşık sekiz bin civarı cihaz satıyor ve yıllardır satıyor bu firma. Mercedes'in de tedarikçisi. Dolayısıyla bu ürünleri İETT firmasının satın aldığı falan yok. Şimdi konuşulan rakam da kaç para bu yangın söndürücüleri diye sorduğumda tanesi üç yüz lira civarında bir şey. Yani otuz tane olsa ya dokuz yüz liralık bir meseleyi buradan konuşarak siyaset yapmaya çalışıyorsun.

Bakın kardeşimin markası aynı zamanda Mercedes'in de tedarikçisi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın binmiş olduğu zırhlı aracın cihazlarını da üretiyor. Şimdi buradan bu kadar basit bir meseleden siyaset üretmenin bir anlamı yok. Bakın üç senedir, aile hayatımdan şirketlerime kadar her tarafı inceliyorsunuz bulduğunuz bir konu sadece bir hizmet aracından mütevellit. Bu araçlar gruplara tahsis, evet var bu araçlar, kullanıyoruz. Biz aslında burada bir kamu görevi icra ediyoruz. Bazen 4 ya da 5 yere gitmemiz gerekiyor. Buradan popülizm yapmayın. Şu anda Passat olan bu araçlar, sizi döneminizde S-500 idi. Sizin 1. başkan vekilinizde de, ikinci başkan vekilinizde de bu araçlardan var. Bu Yenikapı'ya israf diye dizilmiş araçlara karşılık buradan bir sonuç çıkarmaya çalışmayın. Bu gayriahlaki bir durum."

Özkan’dan sonra söz alan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “İbrahim Bey 30 metrobüs alımı ile ilgili Twitter’da sayfalarca reklam yaptı. Sıradan bir İstanbullu vatandaşa, ‘bu metrobüsteki yangın söndürme tüplerini İbrahim Bey'in kardeşi satıyor desek nasıl bir algı oluşur” demesi üzerine Özkan tekrar söz aldı. Özkan, “Sanırım Murat Bey beni kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanla karıştırdı. Otogar ürünü almış istediği yere takar. Burada siyasi bir ahlaksızlık yok. Varsa bir ahlaksızlık, buradan siyasi nemalanmaya kalkanlar için vardır o ahlaksızlık” dedi. (ANKA)