İBB Meclis'inde ekmek kuyruğu tartışması: "Bir kuru ekmeğe muhtaç ettiniz bu insanları"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde pahalılık karşında, giderek uzayan ucuz halk ekmek kuyrukları gündeme geldi. ANKA Haber Ajansı'nın Bağcılar'da İstanbul Halk Ekmek Büfesi önünde yağmur altında ekmek almak için bekleyen vatandaşlarla ilgili haberini gösteren İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Bir kuru ekmeğe muhtaç ettiniz bu insanları" dedi.

İBB Meclisi, aralık ayı oturumlarının ilk birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Meclis oturumuna ise İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfeleri önünde oluşan kuyruklarla alakalı tartışma damgasını vurdu.

İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan AKP’li Meclis Üyesi/Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar’a yanıt verirken, "İnsanları kuru ekmeğe muhtaç ettiniz. İstanbul'da 600 büfenin önünde binlerce insan kuyruk bekliyor" dedi.