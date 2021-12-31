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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı: Kasımpaşa Tuz Ambarı binalarında kepçe ve kırıcılarla yapılan ağır iş makinesi tahribatına gece müdahale ettik

"Tarihi binaların denetimi için talep ettiğimiz projelerini yetkili kurumlar aylardır İBB’ye iletmiyor"

31 Aralık 2021 10:50

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Tarihi Kasımpaşa Tuz Ambarı binalarının gece saatlerinde kepçe, kırıcı ve ağır iş makinesiyle tahribat edildiğini duyurdu. 

Polat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi Kasımpaşa Tuz Ambarı binalarında bize ulaşan görüntüler üzerine kepçe ve kırıcılarla yapılan ağır iş makinesi tahribatına gece müdahale ederek, tahribatı durdurduk. Tarihi binaların denetimi için talep ettiğimiz projelerini yetkili kurumlar aylardır İBB’ye iletmiyor." ifadesini kullandı. 

İBB Kültür Varlıkları Daire BaşkanıMahir PolatTarihi Kasımpaşa Tuz Ambarı

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