İBB Koronavirüs salgını nedeniyle evsizleri spor salonlarına yerleştirmeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, sokakta yaşayan vatandaşları Tevfik Aydeniz Spor Tesisi'ne yerleştirmeye başladı. Tesiste kalanların düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılacağı ve gözetim altında olacakları belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 'Evde kal' çağrıları yapıldı ve İçişleri Bakanlığınca '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan' vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı.

Evsiz birçok vatandaş ise sokakta yaşamaya devam ediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokakta yaşayan vatandaşları Tevfik Aydeniz Spor Tesisi'ne yerleştirmeye başladı. Sokakta yaşayan vatandaşlar için dezenfekte edilip hazırlanan tesiste kalanların, düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılacağı ve gözetim altında olacakları öğrenildi.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu sokakta kalan vatandaşların Alo 153'ü araması gerektiğini söyledi.