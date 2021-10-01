İBB: İstanbul'u turlayan köpek BOJİ'nin bakımını yaptık, GPS taktık, artık nerede ne yapıyor biliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'şehri turlayan köpek BOJİ'nin bakımını yaptıklarını, GSP taktıklarını ve artık nerede, ne yaptığının bilindiğini' duyurdu.

Metro İstanbul Tramvay İşletmeler Müdürü Adnan Aldemir, "Eminönü'nde sahili seyrediyor, bir bakıyorsunuz tramvaya biniyor, bir bakıyorsunuz karşıya geçiyor, bir bakıyorsunuz metrobüse biniyor. Yani inanın İstanbul'un en güzel düzenli olarak bizden daha fazla gezdiğini söyleyebilirim" diye konuştu.