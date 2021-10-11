İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Assos’u mahvedenleri durduracak bir koruma kurumu kalmadı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Assos Limanı'ndaki iş makinelerinin yeni görüntülerini paylaşarak "Assos’u mahvedenleri durduracak bir koruma kurumu kalmadı mı?" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Çanakkale'de bulunan Assos Antik Kenti'ndeki tahribata ilişkin yeni görüntüler paylaştı. İş makinelerinin antik liman dokusunu tahrip ettiği görüntüleri Polat, "Tarih Assos Limanı katlediliyor" diyerek yayınladı.

Polat şunları not düştü:

"Yeni görüntüler de geliyor. Bu katliam acilen durmalı. Akla, vicdana, tarihe dozerle dalanları, otel otoparkları için Assos’u mahvedenleri durduracak bir koruma kurumu kalmadı mı? Tarih Assos Limanı katlediliyor. Akıl alır gibi değil!"