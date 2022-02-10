İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Taksim Meydanı projesi Koruma Kurulu'nda keyfi olarak bekletiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’nin Taksim Prjoesi’nin Koruma Kurulu’nda bilerek bekletildiğini söyledi. Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan ve tartışmalara neden olan binanın İBB’nin onayı olmadığını, sadece Koruma Kurulu tarafından onaylandığını dile getiren Polat, İBB’nin Taksim meydanı Porjesi’nin bekletilmesine ise anlam veremediklerini dile getirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’daki kültür varlıkları ve şehrin kimliğini bozan yapılara karşı projelerini, İBB’nin ayağa kamuya kazandırdığı tarihi yapıları ve belediyenin yakın zamanda hayata geçireceği sosyo-kültürel projeleri Şirin Payzın’a anlattı.

Süleymaniye’nin silüetini bozan binayı kaçak uygulama nedeniyle mühürlediklerini söyleyen Polat, “Durudurulmasını talep ettik ancak ilgili ilçe belediyesi biz mühürledikten sonra bize yazı gönderdi. Kentte şunun-bunun veya şu kurumun bu kurumun diyerek gayri nizami uygulamalara göz yumamayız. Resmi yazımıza cevap alamadık, uygulama olmadı ve kendi uygulamamızı yaptık. 1 ay süre vereceğiz, eğer bir düzeltme olmazsa bu süre içerisinde biz kendimiz yıkım uygulamasını başlatacağız” dedi.

İBB tarafından İstanbul’un mirası sayılan bütün yapılara yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Polat, Süleymaniye’de nasıl bir bina yapılması gerektiğini İBB’nin belirleyeceğini, buradaki mülk sahiplerinin buna uygun davranmak zorunda olduğunu ifade etti.

İstiklal Caddesi’nde neredeyse kaçak olmayan bir yapı olmadığını söyleyen Polat, buna imar affının neden olduğunu söyledi. “Tarihi binaların bile kaçaklarından bu devlet harç aldı” diyen Polat, İstiklal’in çok hızlı bir şekilde kendi sosyo-kültürel kimliğinden uzaklaştığını, İBB’nin bu kimliği tekrar kazandırmak için proje ve çalışmaları olduğunu belirtti.

2.Abdulhamid döneminde dönemin en önemli mimarı Dranco tarafından yapılan ve döneminin en önemli mimari simgesi olan Tarihi Casa Botter Hanı’nın neredeyse metruk bir bina haline geldiğini söyleyen Mahir Polat, burayı bir tasarım merkezi haline getireceklerini belirtti. Tarihi binaları ve kültürel mirasları restore ederken resmi kurum profilinden uzak durmaya çalıştıklarını ifade eden Polat, “Kentte tasarım ve sanat alanında çalışma yapan kurum ve kişilerle yan ayan gelip bunun programını dinamik bir şekilde uyguluyoruz. Tarihi Casa Botter Hanı’nda da alt kat sergi salonu, üstteki dört katın da her biri ayrı fonksiyonlara cevap verecek” dedi.