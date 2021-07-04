İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Kayseri Endürlük Kilisesi yıkılmış, defineci talanıyla mahvolmuş; Anadolu bir kutsal yapıya bunu mu reva görmeliydi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kayseri'de bulunan Endürlük Kilisesi'nin (Aya Triada) son halini paylaşarak, "Kayseri Endürlük Kilisesi yıkılmış, defineci talanıyla mahvolmuş; Anadolu bir kutsal yapıya bunu mu reva görmeliydi?" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kayseri Talas'ta bulunan Endürlük Kilisesi'nin (Aya Triada) içler acısı halini paylaştı. Bakımsızlıktan viran halde bulunan kilisenin içinden görüntüler paylaşan Polat, görüntülere " Kayseri Endürlük Kilisesi’nin bu hali hepimiz için utanç verici. Sahipsizlikten yıkılmış, perişan olmuş hali yetmez gibi defineci talanıyla mahvolmuş durumda. Bugün yerinde gördüğüm bu manzaradan utanıyorum. Medeniyetler beşiği Anadolu bir kutsal yapıya bunu mu reva görmeliydi?" notunu düştü.

Polat'ın dikkat çektiği kilisenin hemen her yerindeki yazılamalar, definecilerin verdiği hasarlar ve bakımsızlıktan dolayı harap halde bulunan yapı parçaları ise gözler önüne serildi.