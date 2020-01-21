İBB duyurdu: 2 ay içinde Kurbağalıdere çamurdan temizlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, yıllardır kötü kokuya neden olan Kadıköy'deki Kurbağalıdere'ye İBB iştiraki İSTAÇ tarafından çalışma başlatıldı. Dere ıslah çalışmaları kapsamında gelinen noktada, dipteki çamurun temizlenme aşamasının 2 ay süreceği ifade edildi.

İBB, çalışmayı bir video ile duyurdu. Videoda, Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmaları kapsamında dipteki çamurun temizlenmesine başlandığı vurgulandı. Çalışmada, 1 tarama aracı, 2 gemi, çok sayıda kamyon ve işçinin yer aldığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, dipteki çamurun temizlenme işlemleri 2 ay sonra son bulacak.