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İBB'den vapur yolcularına ilk yardım eğitimi

Kadıköy-Karaköy-Eminönü hatlarındaki eğitim, 10.15-16.00 arasındaki seferlerde yapıldı

10 Ağustos 2020 15:17

İBB, Şehir Hatları vapurlarında yolculara ilk yardım eğitimi verildi. Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği ve Beykoz Üniversitesi öğretim üyelerinin verdiği eğitimi yolcular ilgiyle takip etti.

ATTDER Akademik Bilimleri Komisyonu Başkanı Temel Kılınçlı’nın koordine ettiği eğitim, “İlk Yardım Bilmeyen Kimse Kalmasın” Projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Eğitimi ATTDER ve Beykoz Üniversitesi öğretim üyeleri, maketler üzerinde uygulamalı verdi. Eğitim ekibi, havada, denizde, karada ve her yerde ilk yardım bilmenin hayat kurtardığını hatırlattı. Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru kalp masajıyla hayat kurtarmanın ipuçlarını vapur yolcularıyla paylaştı.

Kadıköy-Karaköy-Eminönü hatlarındaki eğitim, 10.15-16.00 arasındaki seferlerde yapıldı.

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