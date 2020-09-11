İBB'den "Söz verdik yaptık" videosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Söz Verdik Yaptık” videosu ile İstanbul’da eğitim, istihdam, sosyal yardım, kültürel faaliyet alanlarında neler yaptıklarını anlattı.

İmamoğlu’nun talimatıyla kurulan Bölgesel İstihdam Ofisleri ile 6 bin İstanbullu gence iş bulunduğu, öğrenci akbillerinde yüzde 40’lık indirim, 30 bin öğrenciye yapılan yardım, kreşler, devam eden metro projelerinin bitirilmesi gibi bir sürü başlıkta gelinen nokta anlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da videoyu Twitter'da alıntılayarak şu paylaşımları yaptı;

"Durmuş bütün metro hatlarının yapımını yeniden başlatacağız, deniz ulaşımını artıracağız, gece ulaşımı başlayacak demiştik.

6 metro hattının yapımını yeniden başlattık, gece ulaşımı başladı, deniz ulaşımını teşvik ettik, yeni hatlar ve deniz taksi yolda."

"Eğitimi destekleyeceğiz, sosyal yardım ve dayanışma artacak demiştik.

30 bin üniversiteliye eğitim desteği verdik, öğrenci karta %40 indirim yaptık; her ay 250 bin aileye sosyal destek, 500 bin aileye koli, 95 bin çocuğa eğitim desteği verdik, 180 bin fatura ödendi."

"Çocukların yanında olacağız, mahalle kreşleri açacağız, ihtiyaç sahibi her çocuğa süt ulaştıracağız demiştik.

İlk kreşlerin yapımı tamamlandı, yenileri yolda, her ay 115 bin çocuğa da süt dağıtıyoruz."