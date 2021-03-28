İBB'den müzisyenlere destek projesi: 'İstanbul Bir Sahne' konserleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamadığı için zor günler geçiren müzisyenleri desteklemek amacıyla 'İstanbul Bir Sahne' etkinliklerinin başlayacağını duyurdu.

Pandeminin en çok etkilediği kesimlerden biri olan müzisyenlere İBB'den destek projesi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar için planlanan yeni bir etkinliği sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor" notuyla duyurulan projede İmamoğlu İstanbullulara ve müzisyenlere şöyle sesledi:

"Değerli müzisyenler, salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlerimiz için bir destek projesi ve kampanyası başlatıyoruz. Amacımız bir müddet daha sanatlarını icra edemeyecek durumdaki sanatçılarımıza elimizden geldiğince yardım etmek. Ama bu kampanyayı müzisyenlerimizin kendi sanatlarını icra edecekleri bir projeye dönüştürerek yapıyoruz. İstiyoruz ki hem sanatçılarımız kendi mesleklerini icra etsinler, hem de İstanbul'da iyimser ve olumlu bir hava estirsinler. İstanbullular müzisyenleri sever ve hak ettikleri ilgili gösterirler. Bir süredir virüs yüzünden sahneler sessiz olsa da şimdi bu sessizliğe son verme ve şehri notalarla şenlendirme vaktidir. Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı bir müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabii tüm sağlık önlemlerini belediyemiz olarak biz alacağız. İstanbullular pandemiye rağmen güvenle bir nevi konser keyfi yaşayacak. Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacak. Destek ihtiyacı hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize girin ve başvurunuzu mutlaka yapın. Güzel İstanbul'umuzda umudu hep birlikte yeniden yeşertelim"

Sanatçılar başvurularını istanbulbirsahne.com üzerinden yapabilecek.