İBB'den kedili İstanbulKart paylaşımı; 'Oğlum müsaade et'

03 Haziran 2021 14:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir kedinin turnikenin üzerine yattığı ve kartını okutup geçmek isteyen vatandaşın bu nedenle başka bir geçiş noktasına yöneldiği görüntüyü paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi Twitter hesabında paylaşılan görüntüde, bir kedinin turnikenin üzerinde yattığı görülüyor.
Kartını okutup geçmek isteyen vatandaş, gülerek dedikten sonra başka bir turnikeye yöneliyor.
İBB, bu görüntüleri "İstanbulKart; vapurda, metroda, otobüste, tramvayda, halk bakkal dahil her yerde geçiyor... bazen" notuyla paylaştı. Paylaşımın sonunda kedi emojisi kullanıldı.
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